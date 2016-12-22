Путин обсудил с премьером Италии открытие «Русских сезонов» и Украину

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Италии Паоло Джентилони, в рамках которых они обсудили развитие двусторонних отношений, а также ситуации в Ливии и на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обстоятельно обсуждены вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах. Проведен обмен мнениями по актуальным международным темам, в том числе с учетом председательства Италии в ОБСЕ в текущем году. Уделено также внимание урегулированию ситуации в Ливии и внутриукраинскому кризису», — говорится в сообщении.

Помимо этого, Путин и Джентилони обсудили открытие 14 января фестиваля «Русские сезоны» в Италии. По мнению политиков, этот фестиваль будет способствовать расширению дружеских связей между странами.

Как отметили в администрации российского президента, в рамках реализации этого проекта планируется провести более 250 культурных мероприятий.