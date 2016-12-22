Разведка Италии не нашла доказательств вмешательства России в выборы

Свидетельств вмешательства России в выборы в Италии нет, заявили представители разведки Италии в отчете перед парламентом страны. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Расследование по вопросу о возможном вмешательстве России во внутреннюю политику Италии вели две спецслужбы: AISI (Агентство внутренней информации и безопасности, в ведении которого находятся контрразведка и борьба с организованной преступностью) и AISE (Агентство информации и внешней безопасности, отвечает за ведение разведывательной деятельности за пределами страны). Отчет был представлен руководителями спецслужб парламентскому комитету по разведке и безопасности.

В отчете обе спецслужбы сообщили о проведении «тщательного мониторинга» любых проявлений иностранного вмешательства в ход выборов. Несмотря на это, никаких доказательств, что Россия или какая-либо иная страна осуществляла вмешательство во внутренние дела Итальянской республики, зафиксировано не было.

Поводом для проведения расследования стала статья экс-вице-президента США Джо Байдена и его бывшего советника, Майкла Карпентера «Как противостоять Кремлю», опубликованная в журнале Foreign Policy 5 декабря. В ней экс-сотрудники американской администрации описывали попытки вмешательства России во внутренние дела западных стран. В числе примеров подобного вмешательства Байден и Карпентер назвали поддержку Москвой сепаратистского движения севера Италии («Лига Севера»). Так, по мнению авторов статьи, Кремль пытался посредством хакерских атак и деятельности подконтрольных СМИ оказать влияния на результаты конституционного референдума, по итогам которого ушел в отставку премьер-министр страны Маттео Ренци.