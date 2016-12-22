Европейские компании выступили против ограничений для проекта «Газпрома»

Европейская ассоциация газовых компаний (Eurogas) раскритиковала планы Еврокомиссии принять закон, разрешающий распространение ограничений на входящие газопроводы без предварительных консультаций со всеми заинтересованными сторонами. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что закон может негативно повлиять на безопасность поставок и инвестиций, а также усложнить геополитические отношения между странами. Кроме того, закон ставит поставщиков сжиженного природного газа в более выгодные условия по сравнению с поставщиками трубопроводного газа.

В заявлении ассоциации говорится, что эксперты нашли в проекте закона ряд моментов, которые способны нанести значительный вред или привести к нежелательным последствиям. Рекомендовано заморозить предложение до тех пор, пока не будут изучены все его возможные последствия. «При этом в ходе изучения необходимо принять во внимание мнения заинтересованных сторон», — уточнили в Eurogas.

Эксперты отмечают, что в тексте законопроекта указано, что компании-операторы газопроводов смогут просить об освобождении от исполнения новых требований, однако условия, необходимые для получения такого одобрения, не приводятся. Это, по их мнению, «создает ситуацию неопределенности» и может подорвать контрактные права и обязательства».

Еврокомиссия предложила распространить на газопроводы, приходящие в Европу из стран вне ЕС, действие Третьего энергопакета. Согласно его нормам поставщик не может одновременно владеть газотранспортной инфраструктурой. Предложенные изменения касаются как строящихся, так и существующих газопроводов. Новые нормы распространятся и на «Северный поток-2», трубопроводный проект «Газпрома».