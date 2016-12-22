Юрист Рыболовлева рассказала о «серьезных вопросах» к Sotheby’s

После того как суд в Нью-Йорке разрешил российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву использовать конфиденциальные документы акционерного дома Sotheby’s в иностранных судах, у адвокатов бизнесмена появились «серьезные вопросы» о причастности компании к «гигантскому мошенничеству» со стороны швейцарского арт-дилера Ива Бувье. Об этом говорится в заявлении адвоката Рыболовлева Татьяны Бершеды, которое РБК предоставил представитель организации, оказывающей услуги управления семейным имуществом и активами бизнесмена.

«Из-за сильного сопротивления со стороны ответчиков у нашего клиента ушло почти два года на то, что получить от Sotheby’s в судах Нью-Йорка документы, которые вызывают серьезные вопросы относительно роли Sotheby’s в гигантском мошенничестве, которое совершил господин Ив Бувье и в котором он был обвинен дважды в 2015 году, один раз в Монако и один раз во Франции», — отметила Бершеда.

«Судебные разбирательства против господина Бувье идут в нескольких юрисдикциях. Наши клиенты уверены, что эти разбирательства прольют свет на причастность Sotheby’s к отношениям между нашими клиентами и господином Бувье», — говорится в заявлении адвоката.

Разбирательства между Рыболовлевым и Бувье длятся с 2015 года, бывший владелец «Уралкалия» обвиняет своего бывшего дилера в том, что из-за Бувье переплатил за купленные на аукционах произведения искусства. В 2015 году Рыболовлев заявил, что из-за Бувье переплатил около миллиарда долларов за 40 произведений искусства. В частности, он купил работу Леонардо да Винчи «Спаситель мира» за $127,5 млн. Позднее он продал ее на аукционе Christie’s за $450,3 млн. Юристы Бувье настаивают, пишет The Telegraph, что продажа картины за такую сумму доказывает, что дилер никогда не обманывал своего клиента.

Газета также уточняет, что среди конфиденциальных документов, которые после решения суда в Нью-Йорке юристы Рыболовлева планируют использовать в суде в Великобритании, содержится оценка стоимости работ, которые приобрел российский бизнесмен.

В конце декабря прошлого года адвокат российского бизнесмена рассказала, что у юристов появилось подозрение о связях между сотрудниками аукционного дома и Бувье. Sotheby’s помогал дилеру «вводить в заблуждение» Рыболовлева. В Sotheby’s​ отвергли подобные заявления и заявили о готовности отстоять свою позицию в суде.

Журнал Forbes в прошлом году оценил состояние Рыболовлева в $7,3 млрд, он занял 15-ю строчку в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России.