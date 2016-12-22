Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,98 56,32 EUR Нал. 69,64 68,80 USD Бирж. 56,40 -0,25 EUR Бирж. 69,19 +0,21 USD ЦБ. 56,36 -0,24 EUR ЦБ. 68,82 +0,56 EUR/USD 1,23 +0,01 BTC/USD Бирж. 13998,35 +349,79 MOEX 2261,53 -0,04% RTS 1264,30 +0,26% Brent 70,19 +0,54% DJIA 25803,19 +0,89% Nasdaq 7261,06 +0,68% FTSE 7769,14 -0,12%
Юрист Рыболовлева рассказала о «серьезных вопросах» к Sotheby’s
Лента новостей
Создатель «Гармони» призвал к «all inclusive в контроле» неба над Сирией 21:01, Политика Скончалась Долорес О’Риордан из The Cranberries. Фотогалерея 20:55, Фотогалерея  В Грузии убили бывшего главу Нацгвардии 20:44, Общество Фонд кампании Навального подаст встречный иск к Минюсту 20:34, Общество Росимущество продало Gelandewagen Шамсуарова за 6,1 млн руб. 20:31, Общество Умерла вокалистка группы The Cranberries 20:16, Общество ФИФА подготовила вопросы Родченкову о допинге в российском футболе 20:15, Общество СМИ узнали о двух версиях драки в пермской школе 20:13, Общество Симоньян посоветовала Макрону перечитать Конституцию 20:02, Политика В «Газпроме» объяснили затраты на подходы к «Северному потоку» 20:00, Бизнес В МЖД назвали причину эвакуации пассажиров электрички Москва — Петушки 19:54, Общество Охота на покупателя: как не потерять клиента на пути до продажи 19:49, РБК и МегаФон «Барселона» на месяц потеряла нападающего из-за травмы 19:46, Спорт Burger King сменил поставщика пива 19:39, Бизнес Михаила Державина похоронили на Новодевичьем кладбище 19:30, Общество Киев снял санкции с российского поставщика угля на Украину 19:24, Бизнес Почти 100 тысяч жителей Казани остались без света из-за аварии 19:17, Общество Берлускони заподозрили в сокрытии махинаций при продаже «Милана» 19:16, Бизнес Госслужащим ДНР запретили ездить на Украину 19:07, Политика Эксперты Кудрина назвали принципы будущего миропорядка 19:02, Политика Алексей Ананьев вернулся в Россию для переговоров о продаже «Возрождения» 19:02, Финансы РКК «Энергия» проведет с ангольским спутником ряд тестов 18:44, Технологии и медиа В ​РАНХиГС 16–18 января пройдет Гайдаровский форум​ 18:21, Партнерский материал Европейские компании выступили против ограничений для проекта «Газпрома» 18:12, Экономика Поезд сошел с рельсов в метро Вашингтона 18:01, Общество Зюганов пожаловался Путину на «шельмование» Грудинина на телеканалах 18:01, Политика Из общежития МГУ в связи с задымлением эвакуировали людей 18:00, Общество Тест: как составить психологический портрет своего клиента 17:56, РБК и МегаФон
Юрист Рыболовлева рассказала о «серьезных вопросах» к Sotheby’s
Общество, 15:12
0
Юрист Рыболовлева рассказала о «серьезных вопросах» к Sotheby’s

После того как суд в Нью-Йорке разрешил российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву использовать конфиденциальные документы акционерного дома Sotheby’s в иностранных судах, у адвокатов бизнесмена появились «серьезные вопросы» о причастности компании к «гигантскому мошенничеству» со стороны швейцарского арт-дилера Ива Бувье. Об этом говорится в заявлении адвоката Рыболовлева Татьяны Бершеды, которое РБК предоставил представитель организации, оказывающей услуги управления семейным имуществом и активами бизнесмена.

«Из-за сильного сопротивления со стороны ответчиков у нашего клиента ушло почти два года на то, что получить от Sotheby’s в судах Нью-Йорка документы, которые вызывают серьезные вопросы относительно роли Sotheby’s в гигантском мошенничестве, которое совершил господин Ив Бувье и в котором он был обвинен дважды в 2015 году, один раз в Монако и один раз во Франции», — отметила Бершеда.

«Судебные разбирательства против господина Бувье идут в нескольких юрисдикциях. Наши клиенты уверены, что эти разбирательства прольют свет на причастность Sotheby’s к отношениям между нашими клиентами и господином Бувье», — говорится в заявлении адвоката.

Разбирательства между Рыболовлевым и Бувье длятся с 2015 года, бывший владелец «Уралкалия» обвиняет своего бывшего дилера в том, что из-за Бувье переплатил за купленные на аукционах произведения искусства. В 2015 году Рыболовлев заявил, что из-за Бувье переплатил около миллиарда долларов за 40 произведений искусства. В частности, он купил работу Леонардо да Винчи «Спаситель мира» за $127,5 млн. Позднее он продал ее на аукционе Christie’s за $450,3 млн. Юристы Бувье настаивают, пишет The Telegraph, что продажа картины за такую сумму доказывает, что дилер никогда не обманывал своего клиента.

Газета также уточняет, что среди конфиденциальных документов, которые после решения суда в Нью-Йорке юристы Рыболовлева планируют использовать в суде в Великобритании, содержится оценка стоимости работ, которые приобрел российский бизнесмен.

В конце декабря прошлого года адвокат российского бизнесмена рассказала, что у юристов появилось подозрение о связях между сотрудниками аукционного дома и Бувье. Sotheby’s помогал дилеру «вводить в заблуждение» Рыболовлева. В Sotheby’s​  отвергли подобные заявления и заявили о готовности отстоять свою позицию в суде.

Журнал Forbes в прошлом году оценил состояние Рыболовлева в $7,3 млрд, он занял 15-ю строчку в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России. 

Теги: Дмитрий Рыболовлев , Ив Бувье , Sotheby’s
Главное
Алексей Ананьев вернулся в Россию для переговоров о продаже «Возрождения» Финансы
Материалы по теме
Sotheby's пообещал защитить компанию от юристов миллиардера Рыболовлева Общество
Юристы Рыболовлева сообщили о связи замглавы Sotheby`s с делом Ива Бувье Бизнес
Рыболовлев назвал незаконным извлечение данных из телефона его адвоката Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.