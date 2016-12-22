Путин поручил упростить процедуру получения инвалидности

Президент России Владимир Путин поручил кабмину упростить процедуру установления инвалидности граждан, а также дал указание развивать центры реабилитации, сообщается на сайте Кремля.

Как отмечает пресс-служба администрации президента, Путин утвердил ряд поручений по итогам прошедшей 5 декабря встречи, в которой приняли участие инвалиды, а также представители общественных организаций и профессиональных сообществ, оказывающих содействие инвалидам.

В перечень поручений, в частности, вошло упрощение процедуры установления инвалидности. Президент поручил до 1 марта внести изменения в приоритетный проект «Электронное здравоохранение», предусматривающие обмен документами между организациями здравоохранения и учреждениями медико-социальной экспертизы без участия граждан.

Также к 1 марта правительство и руководители регионов должны будут доложить о действиях, направленных на создание и развитие центров комплексной реабилитации инвалидов.

Помимо этого к 1 февраля кабинет министров должен будет доложить Путину о принятых мерах по повышению уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста и обеспечению приема инвалидов на работу.

Кроме того, правительству совместно с Общественной палатой предстоит подготовить предложения об усовершенствовании системы общественного контроля в сфере медико-социальной экспертизы.

В ноябре 2017 года премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить дополнительные 60 млн руб. на поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов.