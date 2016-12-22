Правительство выделило 60 млн руб. на поддержку организаций инвалидов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить дополнительные 60 млн руб. на поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов. Распоряжение Медведева опубликовано на сайте правительства России.

Всего в 2017 году правительство выделило на эти цели 1,5 млрд руб. Предложение было внесено Минтрудом. Деньги предоставят Всероссийскому обществу инвалидов, Всероссийскому обществу глухих, Всероссийскому обществу слепых и Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы — «Инвалиды войны».

В середине сентября группа депутатов от ЛДПР во главе с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым внесли в нижнюю палату законопроект о создании поста уполномоченного по правам инвалидов.

В задачи омбудсмена будет входить рассмотрение жалоб инвалидов, участие в рассмотрении дел арбитражными судами и участие в уголовном судопроизводстве. Также уполномоченный по правам инвалидов должен будет создавать экспертные и консультативные советы и рабочие группы.

В случае, если законопроект будет принят, это потребует дополнительного финансирования из бюджета в размере 2,3 млн руб. ежегодно, подчеркивали авторы законопроекта.