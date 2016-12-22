УАЗ в 2017 году увеличил экспорт автомобилей почти на 50%

В 2017 году экспорт автомобилей УАЗ увеличился на 47%. Об этом говорится в сообщении группы «Солерс», поступившем в РБК.
Всего за рубеж было поставлено 5,1 тыс. автомобилей. Экспорт велся в 41 страну ближнего и дальнего зарубежья. При этом экспорт автомобилей в дальнее зарубежье с 2016 года увеличился на 78%, составив более 1,1 тыс. машин. Лидерами по закупкам автомобилей Ульяновского автомобильного завода стали Монголия, Китай и Эквадор.
В страны СНГ были поставлены 3977 машин УАЗ (на 40% больше, чем в 2016 году). Главным покупателем стал Казахстан, куда были проданы 2,1 тыс. машин. Второе и третье место по закупкам машин УАЗ держат Белоруссия и Узбекистан.
Поставки машин УАЗ ведутся в государства Азии, Африки, Ближнего Востока, Северной, Южной и Центральной Америки, отметили в «Соллерс».
В ноябре 2017 года стало известно, что УАЗ запустит крупноузловую сборку автомобилей в Казахстане. Сборка машин будет запущена на заводе «Азия-Авто» в Усть-Каменогорске и заводе «Семаз» в Кокшетау.