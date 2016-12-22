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УАЗ начнет сборку автомобилей в Казахстане в 2018 году
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УАЗ начнет сборку автомобилей в Казахстане в 2018 году
Бизнес, 12:05
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УАЗ начнет сборку автомобилей в Казахстане в 2018 году

Во втором квартале 2018 года УАЗ (входит в группу «Соллерс») запустит крупноузловую сборку (SKD) автомобилей в Казахстане, следует из сообщения производителя, которое поступило в РБК.

Производство по технологии SKD будет налажено на двух площадках — заводе «Азия-Авто» в Усть-Каменогорске и заводе «Семаз» в Кокшетау. Для казахского рынка производитель намерен собирать модели «Патриот», «Хантер» и классическую линейку УАЗ. Размер необходимых инвестиций для организации сборки в компании не раскрывают.

Решение начать сборку автомобилей «УАЗ»_ связано с льготами, которые распространяются на автомобили, собранные в Казахстане, говорится в сообщении автопроизводителя.

Для УАЗа Казахстан является на сегодняшний день крупнейшим экспортным рынком: ежегодно в зависимости от экономической ситуации на него поставлялось от одной до 5 тыс. полноприводных внедорожников, сообщил директор по экспорту Андрей Дорофеев, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, с учетом открывающихся при локальной сборке новых возможностей в Казахстане в 2018 году возможно продать не менее 2,5 тыс. машин и машинокомпектов.

В 2016 году представитель «Соллерс» рассказывал «Ведомостям», что компания рассчитывает до конца года организовать промышленную сборку полного модельного ряда легковых и легких коммерческих автомобилей «УАЗ» в Казахстане. Но в марте компания сообщила, что переговоры по организации сборки в республике приостановлены на неопределенный срок.

Теги: Казахстан , УАЗ , «Соллерс»
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