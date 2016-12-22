Лавров обвинил британские СМИ в заказных публикациях о ЧМ-2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции назвал публикации британских СМИ о «проблемах» в подготовке к ЧМ-2018 в России заказными, передает корреспондент РБК.

«Сегодня или вчера The Guardian опубликовал, что что-то тут у нас не так. Мы слышали про то, что есть такой заказ», — сказал министр.

12 января официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга также назвала британские публикации заказными. По ее словам, у ведомства есть информация о том, что СМИ «получили в прямом смысле государственный заказ на запуск медийной кампании по созданию негативного фона для проведения чемпионата мира по футболу в России».

Основными сюжетами, по словам Захаровой, являются проблемы в подготовке инфраструктуры и опасность для зарубежных гостей, возникающая из-за агрессивности болельщиков и непрофессионализма полицейских.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. В этих городах проводится капитальная реконструкция спортивной, туристической и транспортной инфраструктуры, в некоторых местах она строится заново. Всего — 218 объектов.