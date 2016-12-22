Руководство колледжа рассказало об учебе предполагаемого зачинщика драки

В колледже, в котором учился один из предполагаемых зачинщиков драки на ножах в пермской школе №127, рассказали о его учебе. В учебном заведении подтвердили, что Лев Б. состоял на учете в психдиспансере.

​В ГБПОУ «Пермский политехнический колледж имени Н.Г. Славянова» РБК подтвердили, что Лев Б. является учеником колледжа. «Да, это наш ученик, он стоит на учете в диспансере, все дела на него были переданы в том числе комиссией по делам несовершеннолетних. Занятия он посещал, это не мой ученик. Непосредственно с ним я не работала. Студент, к сожалению, наш», — сообщила РБК заместитель директора колледжа по научно-методической работе Татьяна Киселева.

Ранее стало известно, что Лев Б. в школе был участником всероссийской олимпиады по физике, однако не отличался хорошими оценками. Друзья характеризуют его как адекватного, однако не очень общительного молодого человека. После девятого класса он покинул школу и поступил в колледж. На его странице в социальной сети «ВКонтакте» есть записи, посвященные массовым убийствам в школе, в том числе расстрелу в американской школе «Колумбайн».

Драка на ножах произошла в школе №127 в городе Перми 15 января. Ее зачинщиками стали два несовершеннолетних молодых человека, один из которых был учеником школы. При попытке их остановить пострадали 15 человек, в том числе 14 школьников и учительница. Трое из них были госпитализированы с ножевыми ранениями.