Друзья участника драки с ножами в Перми рассказали о его характере

Друзья одного из предполагаемых зачинщиков драки с ножами в пермской школе №127, Льва Б., рассказали РБК о его характере. В школе он участвовал во всероссийской олимпиаде по физике, а на видеозаписях его страницы в социальной сети есть ролики о массовых убийствах в школах.

Лев Б. в 2017 году закончил девятый класс и поступил в пермский Политехнический колледж им. Н.Г. Славянова, рассказали РБК несколько его бывших одноклассников. В восьмом классе он участвовал в олимпиаде по физике. Информация об этом подтверждается списком участников олимпиады. Несмотря на это, один из его друзей в школе рассказал РБК, что Лев плохо учился и «все время говорил, что ничего не добьется». Один из знакомых Льва сообщил, что он увлекался компьютерной игрой Dota 2.

Во «ВКонтакте» Лев подписан на несколько пабликов, связанных с «Колумбайном» (массовое убийство в колорадской школе в 1999 году), в видеозаписях у него есть отрывок из эстонского художественного фильма «Класс», также рассказывающем о массовом расстреле в школе. В сентябре 2017 года стрелок из Ивантеевки тоже был подписан на группы про «Колумбайн» в соцсетях.

Один из знакомых Льва сказал РБК, что он говорил о «Колумбайне» в шутку. Он охарактеризовал его как адекватного человека. «Он не очень общительный, но с друзьями нормальный», — сказал он. Другой товарищ юноши в разговоре с РБК выразил уверенность, что он совершил нападение не из-за «Колумбайна»: «Он этим не вдохновлялся».

Близкий друг Льва заявил РБК, что причиной произошедшего стали не оскорбления в соцсетях, как писали СМИ. Однако настоящую причину называть отказался. «Лева не был ничем одержим, просто так произошло», — уверен он.

Драка с использованием ножей произошла в пермской школе №127 утром 15 января. Ее зачинщиками стали учащийся школы и ее выпускник, оба несовершеннолетние. Их попытались остановить другие школьники и учителя. В результате 15 человек, в том числе 14 детей, получили ножевые ранения. Трое из них были госпитализированы, остальные получили легкие ранения. Оба зачинщика драки были задержаны полицией. Один из них, по данным МВД, состоял на учете в психоневрологическом диспансере.