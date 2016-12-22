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Друзья участника драки с ножами в Перми рассказали о его характере
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Друзья участника драки с ножами в Перми рассказали о его характере
Общество, 12:01
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Друзья участника драки с ножами в Перми рассказали о его характере

Друзья одного из предполагаемых зачинщиков драки с ножами в пермской школе №127, Льва Б., рассказали РБК о его характере. В школе он участвовал во всероссийской олимпиаде по физике, а на видеозаписях его страницы в социальной сети есть ролики о массовых убийствах в школах.

Лев Б. в 2017 году закончил девятый класс и поступил в пермский Политехнический колледж им. Н.Г. Славянова, рассказали РБК несколько его бывших одноклассников. В восьмом классе он участвовал в олимпиаде по физике. Информация об этом подтверждается списком участников олимпиады. Несмотря на это, один из его друзей в школе рассказал РБК, что Лев плохо учился и «все время говорил, что ничего не добьется». Один из знакомых Льва сообщил, что он увлекался компьютерной игрой Dota 2.

Во «ВКонтакте» Лев подписан на несколько пабликов, связанных с «Колумбайном» (массовое убийство в колорадской школе в 1999 году), в видеозаписях у него есть отрывок из эстонского художественного фильма «Класс», также рассказывающем о массовом расстреле в школе. В сентябре 2017 года стрелок из Ивантеевки тоже был подписан на группы про «Колумбайн» в соцсетях.

Один из знакомых Льва сказал РБК, что он говорил о «Колумбайне» в шутку. Он охарактеризовал его как адекватного человека. «Он не очень общительный, но с друзьями нормальный», — сказал он. Другой товарищ юноши в разговоре с РБК выразил уверенность, что он совершил нападение не из-за «Колумбайна»: «Он этим не вдохновлялся».

Близкий друг Льва заявил РБК, что причиной произошедшего стали не оскорбления в соцсетях, как писали СМИ. Однако настоящую причину называть отказался. «Лева не был ничем одержим, просто так произошло», — уверен он.

Драка вооруженных ножами школьников в Перми. Фоторепортаж Еще 5 фото
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Драка на ножах: что случилось в школе в Перми
Общество

Драка с использованием ножей произошла в пермской школе №127 утром 15 января. Ее зачинщиками стали учащийся школы и ее выпускник, оба несовершеннолетние. Их попытались остановить другие школьники и учителя. В результате 15 человек, в том числе 14 детей, получили ножевые ранения. Трое из них были госпитализированы, остальные получили легкие ранения. Оба зачинщика драки были задержаны полицией. Один из них, по данным МВД, состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Конфликты с применением оружия в российских школах

3 февраля 2014 года старшеклассник пришел с ружьем в московскую школу №263 и выстрелил в учителя географии, который скончался на месте. Услышавший шум школьный охранник сообщил о случившемся в полицию. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, подросток начал стрелять в их сторону. Был убит один сотрудник полиции, еще один получил ранение. Подростку было предъявлено обвинение в захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По результатам проведенной экспертизы старшеклассника признали невменяемым, суд отправил его на принудительное лечение. Этот инцидент был первым в России случаем стрельбы в школе из гражданского оружия по «американскому сценарию». 

18 марта 2016 года молодой человек убил 15-летнюю школьницу в кабинете директора школы в Находке, а затем совершил самоубийство. Сообщалось, что молодые люди расстались незадолго до инцидента, и 19-летний юноша пришел в школу, чтобы выяснить отношения со своей девушкой. 

В марте 2017 года в одной из гимназий подмосковного города Люберцы во время урока физкультуры один из учеников активировал устройство для отпугивания собак, в результате чего контузии получили четыре человека. При этом устройство было украдено у другого школьника. 

5 сентября 2017 года ученик девятого класса школы №1 подмосковного города Ивантеевка, 15-летний Михаил П. во время урока информатики ударил учительницу кухонным топориком, а затем открыл стрельбу из пневматического оружия по одноклассникам и начал бросать взрывпакеты. В результате четыре человека пострадали. Инциденту предшествовали замечания учительницы Михаилу по поводу его внешнего вида (он пришел в класс в плаще и в берцах) и опоздания на урок. 

1 ноября 2017 года в одном из московских колледжей были обнаружены тела студента 3-го курса Андрея Емельянникова и 44-летнего преподавателя ОБЖ. Емельянников убил учителя, после чего опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» свои фото и снимки сразу после преступления, а затем совершил суицид. 

29 ноября 2017 года в ходе ссоры в школе подмосковного Высоковска один из учеников достал принесенный с собой нож и несколько раз ударил им в шею своего одноклассника. В качестве причины такого поступка назывались постоянные издевки и насмешки со стороны пострадавшего. 

Теги: драка , Пермь , Школа
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Опубликовано видео задержания зачинщика драки на ножах в Перми Общество
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