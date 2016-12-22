Ликсутов пообещал упрощение возврата машин со штрафстоянок

Процедура возврата автомобиля со штрафстоянки в Москве будет упрощена. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал вице-мэр столицы Максим Ликсутов.

По его словам, после передачи части полномочий из ГИБДД в Московскую автодорожную инспекцию вернуть машину можно будет без посещения подразделения госавтоинспекции. Он добавил, что оформить процедуру можно будет непосредственно на стоянке или через сервисные центры «Московский транспорт».

Сейчас неправильно припаркованные машины эвакуируют и ГИБДД, и МАДИ. В обоих случаях на возврат автомобиля нужно оформлять разрешение. В случае с МАДИ это обычно происходит непосредственно на стоянке, а для оформления документов в ГИБДД, как правило, требуется несколько поездок по городу.

Новые правила эвакуации автомобилей в России вступили в силу в 2015 году. В частности, водитель эвакуатора обязан снять машину с платформы, если ее хозяин вернулся до того, как спецтранспорт тронулся. Кроме того, машины увозятся только из тех мест, где есть табличка «идет эвакуация», в остальных случаях выписывается штраф за неправильную парковку.