Мединский назвал нового директора Новосибирского театра оперы и балета

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что бывший директор Московского государственного академического камерного музыкального театра имени Б.А. Покровского Ара Карапетян назначен генеральным директором Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ), передает «РИА Новости».

«Как полагается на любом корабле, даже если все первые помощники, лоцманы работают хорошо, должен быть капитан, который несет полную личную ответственность за переданную ему организацию», — сказал Мединский на встрече с коллективом театра.

По его словам, в течение долгого времени проходили консультации по теме назначения нового руководителя театра. «Долго советовавшись, а мы проводили сложный многоступенчатый конкурс, советовались с командой театра, с врио губернатора (Новосибирской области) Андреем Травниковым, с полпредом (в Сибирском федеральном округе) Сергеем Меняйло… Результатом появилась кандидатура Ары Арамовича Карапетяна», — рассказал министр.

Кроме того, Мединский выразил уверенность в том, что под руководством Карапетяна «хороший темп развития (театра) продлится и дальше».

О том, что предыдущий директор театра Владимир Кехман решил досрочно покинуть свою должность, стало известно в октябре 2017 года. 2 декабря исполняющей обязанности директора Новосибирского академического театра оперы и балета была назначена Снежана Любарь.

В 2015 году крупнейший импортер бананов в Россию, компания JFC, основателем которой являлся Владимир Кехман, была признана банкротом. Банкротом признали и самого Кехмана. Позднее Кехман стал художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге, а затем возглавил Новосибирский театр оперы и балета, сменив на этом посту Бориса Мездрича, уволенного после скандала вокруг оперы «Тангейзер».