Лавров ответил на возможность денонсации Договора о дружбе с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос, будет ли Москва автоматически продлевать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, передает корреспондент РБК.
«Я знаю, что Константин Затулин (депутат Госдумы) публично затронул, обратил внимание на то, что одна из статей договора выглядит неактуально, учитывая, что в Крыму состоялось свободное волеизъявление крымчан, после чего Крым стал независимым, а потом присоединился к России», — заявил Лавров на пресс-конференции в Москве.
По словам министра, этот вопрос для него «далеко не актуальный».
«Да, международно-правовые документы важны, но я считаю, что мы продолжаем уважать те границы Украины, которые сложились после присоединения Крыма», — добавил глава МИДа.
Ранее депутат от «Единой России» Константин Затулин предложил денонсировать Большой договор между Россией и Украиной. Политик высказал мнение, что в договоре должны быть изменены положения о взаимном признании границ друг друга. Последний раз действие договора было продлено на десять лет в 2008 году.