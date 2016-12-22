Лавров ответил на возможность денонсации Договора о дружбе с Украиной

Россияне стали чаще летать за границу

Бывший игрок сборной Франции Насри нарушил антидопинговые правила

Песков оценил необходимость изменения охраны школ после драки в Перми

Украинское издание извинилось за новость о письмах Порошенко в ФСБ

Орешкин предложил новый способ легализации самозанятых

На Кубани в цехе по производству пластиковых пакетов произошел пожар

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Кремль посоветовал не спешить с выводами о поножовщине в пермской школе

«Манчестер Сити» отказался от Санчеса из-за его переговоров с «МЮ»

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Памфилова посоветовала живущим на Украине россиянам приехать ради выборов

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Власти Люберец назвали винегрет возможной причиной отравления кадетов

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Росгвардия рассказала подробности о драке с ножами в пермской школе

Пострадавших в драке на ножах в пермской школе прооперировали

Лавров обвинил британские СМИ в заказных публикациях о ЧМ-2018

В Бурятии после массового отравления закрыли сеть кафе «Шулэн До»

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Опубликовано видео задержания зачинщика драки на ножах в Перми

Друзья участника драки с ножами в Перми рассказали о его характере

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