Неизвестный похитил из квартиры в Москве около 50 млн руб.

Неизвестный похитил из квартиры на северо-востоке Москвы почти 50 млн руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
«13 января в 17:40 от гражданина 1962 года рождения поступило сообщение о краже в квартире на улице Сельскохозяйственная», — уточнили в полиции.
По данным собеседника РБК, в указанный день неизвестный путем свободного доступа вошел в указанную квартиру и украл оттуда 12 млн руб., $350 тыс., €250 тыс. Деньги принадлежали заявителю. Похититель скрылся.
Возбуждено уголовное по ст. 158 УК РФ (кража), ведутся поиски нарушителя.
Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России сообщает, что деньги были похищены у безработного жителя столицы.
11 января стало известно, что неизвестный в Москве похитил из банковской ячейки валюту почти на 23 млн руб. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, ячейка была арендована 78-летним пенсионером.