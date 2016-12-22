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КНДР обвинила «гангстеров» в США в попытке срыва межкорейских переговоров
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КНДР обвинила «гангстеров» в США в попытке срыва межкорейских переговоров
Политика, 09:05
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КНДР обвинила «гангстеров» в США в попытке срыва межкорейских переговоров

США пытаются сорвать мирные переговоры Северной и Южной Кореи, активизируя свою военную деятельность на Дальнем Востоке и угрожая Пхеньяну. Об этом говорится в статье, опубликованной партийным изданием КНДР, газетой «Нодон Синмун».

В статье позитивно оценивается факт начала мирных переговоров двух стран, при этом ведущая роль в их начале отводится Пхеньяну. Вместе с тем газета обвиняет Вашингтон в попытке сорвать диалог продолжающимися военно-дипломатическими мерами давления. По версии издания, «гангстеры» в правящей верхушке США недовольны процессом примирения на Корейском полуострове. «США повторяют свое обещание не ослаблять санкции и давление, пока Север не откажется от ядерной и ракетной программ. Таким образом они наносят удар по атмосфере примирения», — говорится в статье. Особо «Нодон Синмун» отмечает переброску военных США в регион. Так, в статье упоминаются полеты американских стратегических бомбардировщиков B-52, очередное развертывание ударной группировки во главе с авианосцем USS Ronald Reagan и переброска военнослужащих на базы в Японии.

Кроме того, газета комментирует слова президента Дональда Трампа, ранее заявившего, что его «ядерная кнопка» больше, чем у Ким Чен Ына, и реально работает. «Если ядерная кнопка большая, значит ли это, что велика и ядерная боеголовка? Если ядерная кнопка большая, разве от этого американская ракета летит дальше?» — задается вопросом издание. Самого Трампа газета называет «невежественным» и «безумным президентом» и сравнивает его с «воспитанником детсада».

​«Для Соединенных Штатах, где обитают война и агрессия, мир — это невыносимая боль», — утверждает газета.

Диалог Южной Кореи и КНДР, ранее предлагавшийся Сеулом, был поддержан северокорейским лидером Ким Чен Ыном в новогоднем обращении, в котором он также объявил об участии КНДР в Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане. 9 января в приграничной деревне Пханмунджом состоялись первые с 2015 года переговоры на уровне министров, отвечающих за национальное объединение. Стороны обсудили участие атлетов из КНДР в Играх, обмен культурными делегациями и договорились продолжить переговоры по военной составляющей отношений 15 января.

Теги: США , КНДР
Главное
Опубликовано видео задержания зачинщика драки на ножах в Перми Общество
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