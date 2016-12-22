Власти Москвы объявили о планах установить 700 новых камер на дорогах

Столичные власти в 2018 году планируют установить 500–700 новых комплексов фиксации нарушений ПДД в дополнение к уже имеющимся 1,4 тыс. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Примерно 75–80% из них появятся в очагах аварийности для снижения числа ДТП. Еще 15% камер будут установлены на новых выделенных полосах, а также на неконтролируемых участках уже работающих выделенок. Оставшиеся 5% будут направлены на мониторинг движения и розыск угнанного автотранспорта. Все адреса установки камер выдает нам УГИБДД по Москве», — рассказал глава дептранса.

По словам Ликсутова, новые камеры будут арендоваться и обслуживаться непосредственно владельцами. После того, как срок аренды истечет, камеры по нулевой стоимости будут передаваться в городскую собственность. Конкурс среди поставщиков камер проведут в первом полугодии, а на дорогах они появятся к концу года.

С началом 2018 года указом президента России Владимира Путина была на 10 тыс. человек сокращена численность сотрудников ГИБДД и ДПС.