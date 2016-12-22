Саакашвили прокомментировал «обещание» Порошенко не вредить России

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили усомнился в подлинности опубликованного грузинским телеканалом «Рустави-2» письма президента Петра Порошенко директору ФСБ в 2007 году. Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

«Я не графолог, чтобы сопоставлять почерк, — отметил политик, — и все же при том, что я считаю президентство Порошенко на этом этапе уже очень вредным для страны, не могу поверить, чтобы он был таким глупым, чтобы оставить такой официальный документ о сотрудничестве с ФСБ».

Саакашвили отметил, что «Рустави-2» является «лучшим каналом в регионе с очень профессиональными журналистам». «То, что администрация президента в 3 ночи официально опровергла их информацию, говорит о панике на Банковой», — считает он.

Телеканал «Рустави-2» опубликовал документы, которые, как утверждается, Петр Порошенко написал собственноручно. Из них следует, что 3 февраля 2007 года в аэропорту Пулково в Петербурге он написал письмо директору ФСБ, в котором утверждал, что не имеет отношения «к антироссийской кампании президента Виктора Ющенко», а также является одним из основателей Партии регионов.

Порошенко, который на тот момент был депутатом Верховной рады Украины, также указал, что во время нахождения в России «обязуется неукоснительно соблюдать российское законодательство», а также «не принимать участия в деятельности, направленной против интересов России». Он пояснил, что прибыл в Санкт-Петербург для того, чтобы увидеться с родителями супруги сына.



В администрации президента Украины позже заявили, что обнародованные грузинским телеканалом документы являются «фейком», который «изготовили спецслужбы России». В пресс-службе администрации указали на то, что сын Порошенко Алексей женился только в 2013 году, а в 2007 году супруги у него не было.

Депутат Верховной рады Виталий Куприй 14 января заявил, что собирается направить запрос в Службу безопасности Украины (СБУ) по факту «государственной измены» президента Украины Петра Порошенко. «Рустави-2» считается близким к Саакашвили каналом.