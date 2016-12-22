В Киеве назвали подделкой письмо Порошенко директору ФСБ

Администрация президента Петра Порошенко назвала подделкой бумаги, в которых будущий глава украинского государства пообещал не принимать участие в антироссийской деятельности

Петр Порошенко (Фото: Михаил Палинчак / Zuma / Global Look Press)

Бумаги, которые якобы были собственноручно написаны Порошенко, были показаны в эфире грузинского оппозиционного телеканала «Рустави-2». Из них следует, что 3 февраля 2007 года в петербургском аэропорту Пулково Порошенко, который на тот момент являлся депутатом Верховной рады Украины, написал письмо директору ФСБ России. В нем он сообщил, что не имеет никакого отношения «к антироссийской кампании президента Виктора Ющенко» и является одним из основателей Партии регионов.

В этом же документе Порошенко сообщил, что в период нахождения на территории России «обязуется неукоснительно соблюдать российское законодательство и не принимать участия в деятельности, направленной против интересов России».

Свой приезд в Санкт-Петербург автор обращения объяснил необходимостью увидеться с родителями жены сына.

В пресс-службе администрации президента Украины показанные в эфире грузинского телеканала документы назвали «фейком», «изготовленным спецслужбами России». Там обратили особое внимание на то, что сын Порошенко Алексей женился в 2013 году, а в 2007 году никакой супруги у него не было, сообщает телеканал «112 Украина».

3 февраля 2007 года Порошенко действительно пытался въехать в Санкт-Петербург через аэропорт Пулково, однако не был пропущен российскими пограничниками. Впоследствии департамент информации и печати МИД России объяснил это недружественными действиями украинской стороны и существованием тогда черного списка​ на въезд на Украину граждан России, в число которых входили депутаты Государственной думы.

Телеканал «Рустави-2» в 2000-е годы поддерживал занимавшего тогда пост президента Грузии Михаила Саакашвили, а также его партию. Саакашвили в настоящее время находится на Украине и является одним из оппонентов Порошенко.