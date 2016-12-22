Депутат Верховной рады заподозрил Порошенко в госизмене

Депутат Верховной рады Виталий Куприй заявил о намерении направить запрос в Службу безопасности Украины (СБУ) по факту «государственной измены» президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на законодателя.

«Я считаю, что общество должно четко знать об идентичности почерка Порошенко с его просьбой к директору ФСБ пустить его в Россию в 2007 году», — приводит издание слова Куприя. «Также следствие должно выяснить насколько часто и через какие пункты пропуска госграницы Порошенко наведывался в Россию, с какой целью, с кем имел контакты», — добавил он.

Депутат также заявил о необходимости установить, в каких отношениях состоял старший сын Порошенко со своей женой до 2007 года. «Если будут найдены доказательства их личного знакомства, то у меня не останется никакого сомнения в подлинности докладной записки Порошенко в ФСБ», — подчеркнул Куприй.

По словам политика, запрос он намерен подать 15 января, а в Верховной раде он будет озвучен в пятницу, 19 января. «В феврале сообщу общественность о результате», — добавил он.

Ранее в эфире грузинского телеканала «Рустави-2» были показаны документы, которые, как утверждается, собственноручно написал Петр Порошенко. Из них следует, что 3 февраля 2007 года в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге он написал письмо директору ФСБ России, в котором заявил, что не имеет никакого отношения «к антироссийской кампании президента Виктора Ющенко» и является одним из основателей Партии регионов.

В документе Порошенко, который на тот момент был депутатом Верховной рады, указал, что во время нахождения на российской территории «обязуется неукоснительно соблюдать российское законодательство», а также «не принимать участия в деятельности, направленной против интересов России». Он отмечал, что приехал в Петербург для того, чтобы увидеться с родителями жены сына.

В пресс-службе администрации президента Украины заявили, что показанные в эфире «Рустави-2» документы являются «фейком», который «изготовили спецслужбы России». В администрации обратили внимание на то, что сын Порошенко Алексей женился в сентябре 2013 года, а в 2007 году супруги у него не было.

Петр Порошенко 3 февраля 2007 года пытался въехать в Петербург через аэропорт Пулково, однако его не пропустили российские пограничники. Позже департамент информации и печати МИД России пояснил, что политика не пропустили из-за недружественных действий украинской стороны, а также из-за существовавшего тогда черного списка​ на въезд на Украину российских граждан, в том числе депутатов Госдумы.