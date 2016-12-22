Союз журналистов Москвы призвал главу СК «не осмыслять» медийные процессы

Глава столичного Союза журналистов посоветовал Александру Бастрыкину вместо «осмысления медийных процессов» заняться следственной деятельностью. Ранее председатель СКР предложил ввести внесудебную блокировку экстремистских сайтов

Александр Бастрыкин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев посоветовал главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину заниматься следственной работой, а не осмыслять медийные процессы. Об этом Гусев сказал агентству «Интерфакс», комментируя слова главы СКР о необходимости ввести внесудебную блокировку сайтов, содержащих экстремистские материалы.

«У господина Бастрыкина время от времени случаются какие-то странные всплески осмысления медийных процессов. Я бы ему посоветовал заниматься все-таки следственной деятельностью», — отметил он.

Председатель Союза журналистов Москвы напомнил, что год назад Бастрыкин уже высказывал свое понимание процессов, которые происходят в медиасфере. «В тот раз многие сказали о своем отношении к этим его высказываниям. И вот через год он решил снова поговорить о СМИ, которые он не любит и относится крайне специфически, как сотрудник спецслужб», — подчеркнул Гусев. По его словам, эти СМИ главе СКР «мешают, и он их считает лишними».

Александр Бастрыкин 14 января предложил ввести внесудебную блокировку сайтов, которые содержат экстремистские материалы. По его мнению, в целях «активного пресечения экстремизма представляется целесообразным предусмотреть внесудебный (административный) порядок включения информации в федеральный список экстремистских материалов».

Председатель СКР отметил, что это решение нужно будет обжаловать в суде, если авторы или собственники заблокированных ресурсов с такими мерами будут не согласны. Бастрыкин также заявил о необходимости «определиться с пределами цензурирования в России Глобальной сети интернет и СМИ, так как эта проблема в настоящее время вызывает острые дискуссии в свете активизации защитников прав на свободу получения и распространения информации».