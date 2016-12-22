Бастрыкин призвал к внесудебной блокировке экстремистских сайтов

Власти должны получить право блокировать сайты в административном, внесудебном порядке, заявил глава СКР Александр Бастрыкин. Он также предложил продумать «пределы цензурирования» интернета и СМИ в России

Александр Бастрыкин (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин предложил ввести внесудебную блокировку сайтов, содержащих экстремистские материалы. Об этом он заявил в интервью «Российской газете».

«На мой взгляд, в целях активного пресечения экстремизма представляется целесообразным предусмотреть внесудебный (административный) порядок включения информации в федеральный список экстремистских материалов, а также блокировки доменных имен сайтов, которые распространяют такую информацию», — сказал Бастрыкин.

По его мнению, это решение нужно будет обжаловать в суде, если авторы или собственники заблокированных ресурсов будут не согласны с предпринятыми мерами. «Считаю, что такой порядок даст возможность более оперативно реагировать на пропаганду экстремизма в интернете», — пояснил Бастрыкин.

При этом он сослался на опыт китайских властей. Глава СКР привел в пример решение Министерства промышленности и информатизации Китая, которое запретило работу электронных СМИ, среди собственников которых есть иностранцы. «Кстати, там в руководстве национальных СМИ смогут работать только граждане Китая, а серверы онлайн-СМИ могут находиться только в КНР. Представляется, что в разумной мере этот опыт вполне мог бы быть взят на вооружение и в России», — добавил он.

Кроме того, Бастрыкин призвал «упорядочить» выезд на учебу в зарубежные теологические учебные заведения молодых людей, которые исповедуют ислам.

​Он также высказался о «пределах цензурирования» интернета в России. «Представляется важным определиться с пределами цензурирования в России Глобальной сети интернет и средств массовой информации, так как эта проблема в настоящее время вызывает острые дискуссии в свете активизации защитников прав на свободу получения и распространения информации», — предложил глава СКР.

Конституция России прямо запрещает цензуру в средствах массовой информации. В ст. 29 Основного закона говорится о запрете только пропаганды социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. «Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них, каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается», — говорится в тексте статьи.