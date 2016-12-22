В Москве мужчина выстрелил в залезшего на его машину дебошира

В ночь на 14 декабря автовладелец у Белорусского вокзала в Москве выстрелил из травматического пистолета в дебошира, влезшего на его машину. Об этом рассказали РБК в пресс-службе столичного управления МВД.
В ведомстве пояснили, что на машину влез «не совсем адекватный мужчина», после чего между ним и владельцем автомобиля произошел конфликт. «Водитель выстрелил из травматического оружия сначала вверх, потом в него. Проводится проверка», — рассказали в ведомстве.
В начале января в Кировском районе Санкт-Петербурга произошла потасовка между двумя группами неустановленных мужчин. В ходе конфликта они использовали травматическое оружие. В результате пострадала проходившая мимо женщина. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и начала поиск и установление личностей подозреваемых.