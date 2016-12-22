Возбуждено дело после перестрелки в Кировском районе Санкт-Петербурга

Полиция возбудила уголовное дело по факту хулиганства - перестрелки неизвестных в Кировском районе Санкт-Петербурга, во время которой пострадала проходившая мимо женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дело возбуждено по ч.1 ст.213 УК РФ «Хулиганство». Полиция устанавливает участников и обстоятельства инцидента.

По данным полиции, конфликт между неизвестными произошел 6 января в районе 16.00 по местному времени (совпадает с московским) около одного из домов по проспекту Ветеранов. По данным портала 78.ru, стрельба велась из травматического оружия. В сообщении полиции говорится, что во время разбирательств случайную травму получила прохожая женщина. Она обратилась в травмпункт и была отпущена после оказания ей медицинской помощи. Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД сообщало, что по факту перестрелки полиция начала проверку.