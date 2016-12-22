В Сети появилось видео застрявшего на краю обрыва самолета в Турции
Общество, 17:35
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В Сети появилось видео застрявшего на краю обрыва самолета в Турции
В интернете опубликовано видео застрявшего на обрыве над морем самолета в Турции. Видео выложил телеканал 61 SAAT TV.
На записи видно, как специальная техника пытается вытащить самолет, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта города Трабзон на северо-востоке Турции. Взлетная полоса расположена у берега Черного моря.
Об инциденте стало известно в ночь на 14 января. Самолет авиакомпании Pegasus Airlines, прибывший из Анкары, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 162 человека. В результате происшествия никто не пострадал, все пассажиры были эвакуированы. Причины инцидента выясняются.