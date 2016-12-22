В Турции самолет Pegasus Airlines при посадке выехал за пределы полосы
Общество, 00:36
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В Турции самолет Pegasus Airlines при посадке выехал за пределы полосы
Самолет турецкой авиакомпании Pegasus Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Трабзон на северо-востоке Турции. Об этом сообщает телеканал Haberturk.
На борту самолета находились 164 человека, несколько из них пострадали, их доставили в больницу. Точное количество пострадавших устанавливается. Остальные пассажиры были эвакуированы.
В настоящий момент на месте происшествия работают спасатели, пожарные и медики. Причины инцидента выясняются.