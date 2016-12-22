Актер Марк Уолберг пожертвовал $1,5 млн. пострадавшим от домогательств

Голливудский актер Марк Уолберг перечислил $1,5 млн. благотворительному фонду Time’s Up, который оказывает юридическую помощь пострадавшим от изнасилований и домогательств. Об этом сообщает газета The Guardian.

Отмечается, что эту сумму Уолберг получил за пересъемку фильма «Все деньги мира» и сделал пожертвование от имени актрисы Мишель Уильямс, которая также снималась в этой картине. Представляющее обоих актеров агентство William Morris Endeavor также заявило, что пожертвует дополнительные $500 тыс. от имени Уильямс.

Как стало известно 9 января, за пересъемки фильма актриса получила меньше $1 тыс., в то время как Уолбергу заплатили $1,5 млн. Об этом сообщал портал USA Today. В поддержку Уильямс выступили правозащитники.

Всего, по данным портала Entertainment Weekly, пересъемки обошлись компании Sony в $10 млн. Режиссер Ридли Скотт решил переснять картину после секс-скандала с актером Кевином Спейси. Обвиненного в сексуальных домогательствах актера также отстранили от съемок в сериале «Карточный домик».