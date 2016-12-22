Израильские ВВС нанесли авиаудар в секторе Газа

Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля поразили цели ХАМАС в секторе Газа на границе с Египтом. Об этом сообщает газета Jerusalem Post.

По информации газеты, ВВС атаковали «инфраструктуру террористов». Кроме того, военные Израиля по соображениям безопасности закрыли контрольно-пропускной пункт «Керем-Шалом», через который в Газу доставляют грузы. «Террористическая организация ХАМАС несет ответственность за все, что происходит в секторе Газа», — цитирует газета заявление израильской армии.

Предыдущий авиаудар по «военному комплексу» ХАМАС израильская авиация нанесла 2 января. Это стало ответом на ракетный обстрел израильской территории. Также 31 декабря ЦАХАЛ атаковали блокпост ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел, произошедший 29 декабря.