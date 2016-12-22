Израиль ответил авиаударом по ХАМАС в ответ на ракетный обстрел

Израильская авиация нанесла удар по военному объекту движения ХАМАС в ответ на ракетный обстрел своей территории. Об этом говорится в сообщении на сайте Армии обороны Израиля.
В сообщении объект, по которому был нанесен удар, называется «военным комплексом» без уточнения назначения.
Последний авиаудар по палестинским территориям израильская авиация нанесла 31 декабря 2017 года. Силы ЦАХАЛ атаковали блокпост движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел израильских территорий 29 декабря.
Ситуация на палестинских территориях обострилась после того, как 6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и пообещал перенести в город посольство. Между арабами и солдатами ЦАХАЛ начались столкновения, в результате которых погибли четверо и были ранены более 700 человек. Руководство палестинской автономии заявило о выходе из переговоров с Израилем, а движения ХАМАС и «Хезболла» призвали к «третьей интифаде». Страны Ближнего Востока, Западной Европы, а также Россия раскритиковали решение Вашингтона. Генассамблея ООН отказалась менять статус Иерусалима.