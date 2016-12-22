ЛДПР допустила внос пельменей и блинов в список объектов наследия ЮНЕСКО

Партия ЛДПР предложит ЮНЕСКО включить пельмени и блины в список нематериального культурного наследия. Об этом заявил депутат от ЛДПР Александр Курдюмов, сообщает «РИА Новости».

«В России в каждом доме делают пельмени и в каждом доме пекут блины. Два продукта, которые можно внести и которые должны пройти сквозь века», — считает Курдюмов.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал предложение французских пекарей и призвал внести багет в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

«Багету завидуют во всем мире. Необходимо сохранить передовой опыт и ноу-хау по его изготовлению, именно поэтому нужно включить его в список», — сказал Макрон. «Багет — это повседневная жизнь французов, а хлеб — особая история, это утро, полдень и вечер французов каждый день», — добавил президент.

По словам главы Французской конфедерации булочников и кондитеров (CNBPF) Доминика Анракта, багет является таким же символом Франции, как и Эйфелева башня. Анкракт подчеркнул, что внесение багета в список ЮНЕСКО позволит сохранить ремесленные традиции выпечки хлеба во Франции и поддержит профессиональную деятельность 33 тыс. булочников республики.

В настоящий момент во Франции в хлебопекарной отрасли заняты 180 тыс. человек, ежедневно в стране выпекаются около 30 млн багетов. При этом промышленным способом изготавливаются только 30% изделий.