Корабль Dragon с грузом с МКС успешно приводнился в Тихом океане
Технологии и медиа, 13 янв, 23:04
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Корабль Dragon с грузом с МКС успешно приводнился в Тихом океане
Космический грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX 13 января вернулся на Землю с грузом с Международной космической станции (МКС), он успешно приводнился в Тихом океане. Об этом говорится в сообщении SpaceX в Twitter.
Корабль приводнился к западу от полуострова Калифорния, затем Dragon доставят в порт города Лонг-Бич. Подготовка к очередному запуску грузового корабля на МКС пройдет в штате Техас. На борту корабля находился груз весом 1,86 т.
Предыдущий запуск Dragon состоялся 15 декабря с базы США на мысе Канаверал. Для запуска использовалась ракета Falcon 9 компании SpaceX.