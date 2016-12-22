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Корабль Dragon с грузом для МКС успешно вышел на орбиту
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Корабль Dragon с грузом для МКС успешно вышел на орбиту
Технологии и медиа, 20:36
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Корабль Dragon с грузом для МКС успешно вышел на орбиту

Американская компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с космическим грузовым кораблем Dragon. Он должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС), говорится в Twitter космического агентства NASA.

Носитель стартовал с базы США на мысе Канаверал в 10:36 по местному времени (18:36 по мск), отделение ступеней и вывод грузовика на расчетную орбиту прошли благополучно. «Dragon вышел на орбиту. Панели солнечных батарей развернуты, Dragon находится на пути к Международной космической станции», — сказано в Twitter SpaceX.

Грузовой корабль доставит на МКС необходимое оборудование. Как сообщает CBS News, в том числе Dragon доставит рождественские подарки для экипажа. Ожидается, что космической станции корабль достигнет 17 декабря.​

Теги: Dragon , Космос , Space X
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