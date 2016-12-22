В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину

Электричка насмерть сбила мужчину на станции «Дорохово» Смоленского направления Московской железной дороги. Об этом говорится в сообщении на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По информации ведомства, инцидент произошел 13 января около 17:13 мск. Электричка следовала по маршруту «Можайск — Москва» и сбила мужчину 1991 года рождения. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.

Накануне электричка насмерть сбила мужчину на станции Кратово Казанского направления. Инцидент произошел около 09:00 мск. Мужчину сбила электричка Москва — 47-й км.