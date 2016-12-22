В Подмосковье электричка сбила мужчину

В Подмосковье на станции Кратово Казанского направления электричка сбила мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО, передает ТАСС.



Мужчину сбила электричка Москва — 47-й км около 09:00 мск. По предварительным данным, погибший переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист поезда пытался применить экстренное торможение, но электричка не смогла вовремя остановиться. От полученных травм мужчина скончался.



В ведомстве добавили, что на место происшествия выехали сотрудники транспортной полиции. Они устанавливают причины и обстоятельства инцидента, а также личность погибшего.