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В Киеве радикалы повесили цепи на Российский центр науки и культуры
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В Киеве радикалы повесили цепи на Российский центр науки и культуры
Украинский кризис, 13 янв, 21:16
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В Киеве радикалы повесили цепи на Российский центр науки и культуры

Члены организации «Черный комитет» утром в субботу 13 января повесили цепь на ворота Российского центра науки и культуры в Киеве, сообщили РБК в пресс-службе национальной полиции Украины.

«Сотрудники центра пришли на работу и увидели, что дверь закрыта на замок, и вызвали полицию. Мы зарегистрировали этот случай и начали проверку», — рассказала представитель ведомства.

На странице организации в Facebook опубликовано видео акции.

Кроме цепи к стене около двери активисты приклеили лист бумаги с надписью «Смерть России».

В описании к видео Российский центр науки и культуры назевается организацией, которая занимается «антиукраинской пропагандой, проводит курсы русского языка и организует поездки украинских детей на территорию государства-агрессора». «Эта организация является одним из методов распространения российского империализма и угрожает независимости Украины», — говорится в сообщении.

Черный комитет призвал к ликвидации «данной организации» и пообещал приложить со своей стороны к этому «все усилия». «На Украине не может существовать пропагандистские империалистические структуры РФ», — заключается в сообщении.

Это уже второе за неделю нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве. Активисты из радикальной организации «Черный квадрат» 8 января облили краской вход в учреждение, пытались разбить оконные стекла и разбросали листовки антироссийского содержания.
 

Теги: Украина , радикалы
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