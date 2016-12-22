В Ханты-Мансийске задержали убийцу главы местной казачьей организации

В Ханты-Мансийске задержан подозреваемый в убийстве главы местной казачьей организации. Об этом сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО).

По данным следствия, инцидент произошел 17 декабря 2017 года, когда в Доме народного творчества Ханты-Мансийска состоялось собрание представителей казачьего сообщества города. После мероприятия в здании оставались глава казачьей организации — Алесандр Лавров — и охранник Рудоб Мухторов, который накануне также вступил в казачье движение. В этот день он был сильно пьян. 25 декабря фрагмент тела Лаврова был найден в сугробе недалеко от Дома народного творчества.

Обстоятельства, приведшие к убийству Лаврова, пока неясны. Тогда убийцу по горячим следам задержать не удалось.13 января 2018 года Мухторова задержали в Кургане Следствие обратилось в суд с ходатайством о его аресте.

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