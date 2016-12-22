Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,27 56,63 EUR Нал. 69,40 68,53 USD Бирж. 56,65 +0,22 EUR Бирж. 68,98 +1,12 USD ЦБ. 56,60 -0,39 EUR ЦБ. 68,26 +0,20 EUR/USD 1,22 +0,02 BTC/USD Бирж. 14305,71 +530,70 MOEX 2262,38 +0,71% RTS 1261,07 +0,99% Brent 69,81 +1,01% DJIA 25803,19 +0,89% Nasdaq 7261,06 +0,68% FTSE 7778,64 +0,20%
В Совфеде прокомментировали проект новой ядерной доктрины США
Лента новостей
В Орловской области погиб член сборной России по стрельбе 20:39, Общество В Ханты-Мансийске задержали убийцу главы местной казачьей организации 20:39, Общество Олимпийского чемпиона Лаврова уволили из Федерации гандбола за прогулы 20:10, Спорт Главный буровой подрядчик «Газпрома» ушел из офшоров 20:00, Бизнес Эрдоган пригрозил начать военную операцию против курдов на севере Сирии 19:59, Политика Сеул обсудить с Пхеньяном приезд деятелей искусства на Олимпиаду 19:16, Политика «Спартак» извинился за твит Джикии о «шоколадках» 19:05, Спорт В Казани по подозрению в мошенничестве задержали руководителя вуза 18:41, Общество Российские биатлонистки показали худший в сезоне результат в эстафете 18:23, Спорт Штаб Путина решил перевыполнить норму по подписям более чем в два раза 18:19, Политика Милош Земан лидировал в первом туре президентских выборов в Чехии 18:03, Политика New Yorker анонсировал обложку с «дырой» и «челкой Трампа» 17:59, Технологии и медиа В Люберцах отравились 18 учащихся кадетской школы 17:24, Общество Макрон призвал внести французский багет в список объектов наследия ЮНЕСКО 17:16, Политика В Совфеде прокомментировали проект новой ядерной доктрины США 17:03, Политика Появилось видео с кораблями ВМС Украины в Крыму 16:45, Политика Афины предложили инвесторам «идеальный климат» для бизнеса на канабисе 16:41, Бизнес Футболист «Барселоны» перешел в турецкий клуб 16:09, Спорт Васильева упрекнула авторов учебника истории в незнании стандартов 15:52, Общество Въезд на Украину запретили 1,5 тыс. посетивших Крым иностранцев 15:44, Политика Главный тренер «Спартака» назвал условие продажи лучшего бомбардира 15:22, Спорт Сторонник КПРФ умер на предвыборной встрече с Грудининым 15:03, Политика В Киеве ограбили православный храм 14:46, Общество NBC узнал о желании Трампа привлечь «милую кореянку» к переговорам с КНДР 14:33, Политика Жители попавшего под реновацию дома пожаловались в ФСБ на угрозы 14:21, Политика Памфилова допустила удлиненный бюллетень на президентских выборах 14:17, Политика 21-летний российский теннисист выиграл первый титул в карьере 13:43, Спорт Ночь на 13 января в Москве оказалась самой холодной за зиму 13:42, Общество
В Совфеде прокомментировали проект новой ядерной доктрины США
Политика, 17:03
0
В Совфеде прокомментировали проект новой ядерной доктрины США

Новая ядерная доктрина США — ожидаемый документ, заявил РБК член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов.

«Фактически Пентагон более полугода работал над ним по указанию Трампа», — отметил он. По его словам, «неудивительно, что Россия и Китай названы главными угрозами национальным интересам и ключевым ценностям США».

Сенатор подчеркнул, что в последнее время США отказались от всех переговоров в области демилитаризации космического пространства. «К большому сожалению, Белый дом в этой стратегии не исключает использование в боевых действиях ядерных боеприпасов малой мощности, и это чрезвычайно опасно, поскольку личный фактор, опирающийся на новую доктрину, может стать катализатором ядерной войны», — высказал опасения сенатор.

СМИ опубликовали проект ядерной доктрины США
Политика

«Новая ядерная стратегия США представляет угрозу мира, и европейские партнеры по НАТО должны об этом задуматься», — подчеркнул Морозов.
«В российском парламенте были дискуссии на этот счет. Мы понимаем, что с учетом нового веяния ядерной стратегии США необходима корректировка и российской военной доктрины», — заключил сенатор.

Новая ядерная доктрина США появится к началу февраля, сообщил РБК первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. «Однако такая риторика может привести к серьезным последствиям. С такими вещами нельзя шутить. Сегодня вольница в ядерном оружии — это самая большая и серьезная ошибка, тут победителей не будет», — указал сенатор.

Клинцевич считает «неконструктивными» утверждения о возросшей военной угрозе со стороны России. «Мы гарантированно обеспечиваем безопасность своей страны», — заключил сенатор.

Ранее сообщалось, что в США опубликовали проект обновленной национальной ядерной доктрины. Издание The Huffington Post обнародовало подготовленный Пентагоном «Обзор ядерной политики». В нем предлагается нарастить ядерные вооружения: модернизировать ядерную триаду, включающую атомные подводные ракетоносцы, стратегическую авиацию и межконтинентальные баллистические ракеты, а также вернуть крылатые ракеты с ядерной боевой частью. Также основными угрозами называются Россия, а также Китай, КНДР и Иран. Опасность России подчеркивается, в частности, возможностью использовать мелкие ядерные вооружения. К разработке маломощных ядерных зарядов авторы документа призывают и США.

 

Теги: Совет Федерации , США , Франц Клинцевич , ядерная доктрина
Главное
Главный буровой подрядчик «Газпрома» ушел из офшоров Бизнес
Материалы по теме
СМИ опубликовали проект ядерной доктрины США Политика
Пентагон ответил на претензии Счетной палаты США по ядерным подлодкам Технологии и медиа
СМИ сообщили о планах США сдержать Россию новой ядерной боеголовкой Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.