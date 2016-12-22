В Совфеде прокомментировали проект новой ядерной доктрины США

Новая ядерная доктрина США — ожидаемый документ, заявил РБК член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов.

«Фактически Пентагон более полугода работал над ним по указанию Трампа», — отметил он. По его словам, «неудивительно, что Россия и Китай названы главными угрозами национальным интересам и ключевым ценностям США».

Сенатор подчеркнул, что в последнее время США отказались от всех переговоров в области демилитаризации космического пространства. «К большому сожалению, Белый дом в этой стратегии не исключает использование в боевых действиях ядерных боеприпасов малой мощности, и это чрезвычайно опасно, поскольку личный фактор, опирающийся на новую доктрину, может стать катализатором ядерной войны», — высказал опасения сенатор.

«Новая ядерная стратегия США представляет угрозу мира, и европейские партнеры по НАТО должны об этом задуматься», — подчеркнул Морозов.

«В российском парламенте были дискуссии на этот счет. Мы понимаем, что с учетом нового веяния ядерной стратегии США необходима корректировка и российской военной доктрины», — заключил сенатор.

Новая ядерная доктрина США появится к началу февраля, сообщил РБК первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. «Однако такая риторика может привести к серьезным последствиям. С такими вещами нельзя шутить. Сегодня вольница в ядерном оружии — это самая большая и серьезная ошибка, тут победителей не будет», — указал сенатор.

Клинцевич считает «неконструктивными» утверждения о возросшей военной угрозе со стороны России. «Мы гарантированно обеспечиваем безопасность своей страны», — заключил сенатор.

Ранее сообщалось, что в США опубликовали проект обновленной национальной ядерной доктрины. Издание The Huffington Post обнародовало подготовленный Пентагоном «Обзор ядерной политики». В нем предлагается нарастить ядерные вооружения: модернизировать ядерную триаду, включающую атомные подводные ракетоносцы, стратегическую авиацию и межконтинентальные баллистические ракеты, а также вернуть крылатые ракеты с ядерной боевой частью. Также основными угрозами называются Россия, а также Китай, КНДР и Иран. Опасность России подчеркивается, в частности, возможностью использовать мелкие ядерные вооружения. К разработке маломощных ядерных зарядов авторы документа призывают и США.



