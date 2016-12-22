Песков призвал не воспринимать как угрозу С-400 под Севастополем

В размещении новых комплексов С-400 в Крыму не следует видеть угрозу. Это сделано для обеспечения безопасности России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Размещение в Крыму второго дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 не должно восприниматься как угроза. Это сделано для обеспечения безопасности России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

«Безусловно, скажем так, принятие российской стороной всех необходимых мер по обеспечению своей безопасности не должно восприниматься как угроза кому-то, а должно восприниматься именно как обеспечение собственной безопасности», — заявил Песков. По словам пресс-секретаря, «у российской стороны есть полное суверенное право».

Вопрос, на который отвечал Песков, был связан с появившимся ранее сообщением агентства «РИА Новости» о ссылкой на источник, что комплексы будут размещены для защиты от воздушных объектов, которые могут появиться со стороны Украины. ​

«Задача второго дивизиона комплекса С-400 — вовремя обнаружить и при необходимости уничтожить представляющие угрозы для Крыма воздушные объекты со стороны Украины», — рассказал источник агентства.

Первый дивизион С-400 был размещен в Крыму, в районе Феодосии, в январе 2017 года. Он заступил на боевое дежурство 13 января. Тогда же командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов заявил, что размещение комплексов С-400 будет продолжено, однако сроки он тогда не назвал. «Конечно, это предусмотрено. О сроках я бы не хотел пока говорить», — заявил тогда Севостьянов.

ЗРК С-400 «Триумф» предназначен для уничтожения самолетов, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, комплекс также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 «Триумф» достигает 400 км. ЗРК этой модели способен поражать ​цели на высоте до 30 км.