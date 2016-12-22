Глава Удмуртии отправил в отставку мэра Воткинска из-за утраты доверия

Глава Удмуртии Александр Бречалов отправил в отставку мэра города Воткинска Владимира Перевозчикова из-за утраты доверия. Об этом сообщается на сайте правительства республики.



Бречалов отметил, что в городе обращения граждан не отрабатывались, что «абсолютно недопустимо». Глава Удмуртии заявил, что в 2017 году в полтора раза выросло число жалоб жителей Воткинска. По его словам, по итогам анализа обращений выяснилось, что люди были должны неоднократно, по три раза писать свои жалобы в разные инстанции, потому что «местные городские власти их не слышат».

«Кроме того, к Владимиру Перевозчикову имеется ряд вопросов, требующих разбирательства со стороны правоохранительных органов», — отмечается в сообщении правительства Удмуртии.

Как сообщается на сайте Воткинска, Перевозчиков занимал пост мэра города с 26 января 2012 года. До этого, с 1989 года по 1992 год, он был старшим инженером МУП «Коммунальные электрические сети». В 1992 году он стал директором МУП «Воткинские городские электрические сети». Кроме того, Перевозчиков четыре раза избирался депутатом Воткинской городской думы и награжден почетной грамотой правительства Удмуртии и почетной грамотой Удмуртской Республики.