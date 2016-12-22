Под завалами заброшенного здания в Челябинской области нашли два тела

В Челябинской области на месте обрушения перекрытий заброшенной котельной в поселке Бажово найдены тела мужчины и женщины. Об этом сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона, передает ТАСС.



Как рассказал собеседник агентства, по предварительным данным, погибшие разбирали каркас на металлолом, и он рухнул. В результате обвалилась крыша и верхние перекрытия. Площадь обрушения составила от 300 до 400 кв.м, его глубина — 2,5 м.

В поисково-спасательной службе отметили, что тела мужчины и женщины были извлечены из-под обломков и переданы полицейским. Работы на месте обрушения продолжаются. В поисках принимают участие кинологические расчеты «Собаки обозначили еще один сектор, который отрабатывается», — сказал собеседник агентства.

Обрушение в трехэтажном здании котельной, которая находится на территории заброшенной шахты «Подозерная», произошло в пятницу, 12 января. В МЧС рассказали, что около здания, где произошел инцидент, стоял легковой автомобиль. От него в сторону котельной были протянуты шланги, вероятно, для газорезательного оборудования. Источник ТАСС во властных структурах сообщал, что внутри здания, под завалами были сборщики металлолома, которые и спровоцировали обрушение.