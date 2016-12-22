В Челябинской области обрушилось заброшенное здание

В Челябинской области произошло обрушение плит перекрытия в заброшенном здании. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении областного главка МЧС.

Фото: 74.mchs.gov.ru

Инцидент произошел в поселке Бажова в здании неэксплуатируемого трехэтажного здания котельной на территории заброшенной шахты «Подозерная». Для ликвидации обрушения привлекли более 150 человек и 36 единиц техники.

Официальный представитель ГУМЧС России по региону Егор Пахомов рассказал «РИА Новости», что под завалами могут находиться два человека, их могло придавить плитами. Пахомов пояснил, что здание, где произошел инцидент, не используется, но около него был обнаружен легковой автомобиль, от которого в сторону объекта были протянуты шланги, предположительно, для газорезательного оборудования.

По данным источника ТАСС во властных структурах, под завалами могут быть сборщики металлолома, которые и спровоцировали обрушение.