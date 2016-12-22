Американская киноакадемия завершила голосование по номинантам на «Оскар»

Американская Академия кинематографических искусств и наук 12 января завершила голосование за номинантов, которые смогут претендовать на премию «Оскар». Об этом говорится на официальной странице академии в Twitter.

«Голосование по номинантам на Оскар заканчивается сегодня. За кого будете болеть вы 23 января?», — говорится в сообщении.

Отбирать работы на «Оскар» имеют члены академии с правом голоса. Они голосуют с помощью с бюллетеней, где указывают имена кандидатов в будущие лауреаты. Каждая гильдия выбирает пятерку, по их мнению, лучших.

В случае с номинацией «Лучший фильм на иностранном языке», где в этом году представлена и российская лента Андрея Звягинцева «Нелюбовь» голосует специальный комитет, куда входят представители всех гильдий. По номинации «Лучший фильм» голосуют все члены академии. Ранее стало известно, «Нелюбовь» попала в шорт-лист «Оскара» из девяти картин. Изначально в этой номинации было рассмотрено 92 фильма.

Имена всех лауреатов организаторы объявят 23 января. Церемония вручения премии состоится в марте.



