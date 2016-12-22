МИД Ирана обвинил Трампа в попытке разрушить ядерную сделку

Слова и действия президента США Дональда Трампа направлены на подрыв достигнутых договоренностей по иранской ядерной программе. Об этом заявил глава МИД Ирана ​Мохаммад Джавад Зариф в своем Twitter.

«Политика Трампа и его сегодняшние заявления — это отчаянные попытки подорвать устоявшееся многостороннее соглашение, злонамеренно нарушая его пункты 26, 28 и 29. Соглашение не подлежит переоценке: вместо того, чтобы повторять устаревшую риторику, США должны полностью подчиниться [условиям договора] — точно так же, как Иран», — написал он.

Президент США Дональд Трамп накануне, 13 января распорядился продлить заморозку санкций в отношении Тегерана в соответствии с соглашением, заключенным в 2015 году. Приостановку санкционных мер Вашингтон продлил на 120 дней. При этом Дональд Трамп отметил, что это последний раз, когда США принимают подобное решение, потому что дальнейшем Вашингтон планирует ужесточить условия сделки.