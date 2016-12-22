В Мурманской области на тренировке по самбо умер школьник

В городе Кировске Мурманской области на тренировке по самбо скончался школьник. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По предварительным сведениям, вечером 12 января во время тренировки по борьбе в одной из городских школ ребенок 2009 года рождения почувствовал себя плохо. Тренер вызвал скорую помощь, однако спасти ребенка не удалось.
Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в области охраны здоровья несовершеннолетних, а также качества оказанной медпомощи.
Региональное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
В начале октября прошлого года министр образования Ольга Васильева рассказала, что на уроках физкультуры в школах за 2016/17 учебный год погибли 211 детей.