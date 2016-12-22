Пять человек погибли при столкновении двух автомобилей в Забайкалье

В Забайкальском районе Забайкальского края на трассе А-350 при столкновении двух автомобилей погибли пять человек. Об аварии сообщает региональное управление МЧС.

Как уточняет агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на региональное управление МВД, инцидент произошел на участке Чита — Забайкальск. Столкнулись микроавтобус Istana и автомобиль Toyota Mark II. В ДТП погибли пять человек, включая ребенка.

По сведениям спасателей, на место аварии выехала оперативная группа Борзинского пожарно-спасательного гарнизона.

11 января в Новосибирской области при столкновении двух автомобилей погибли шесть человек. ДТП произошло на 111-м км трассы Новосибирск — Барнаул. По предварительной информации, автомобиль Toyota Opa выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda Stream. Еще четыре человека, в том числе ребенок, получили ранения.

