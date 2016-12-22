В Новосибирской области произошло ДТП с шестью жертвами

В Новосибирской области при столкновении двух автомобилей погибли шесть человек. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла примерно в 10:30 по местному времени (6:30 мск) на 111-м км трассы Новосибирск — Барнаул. По предварительной информации, водитель Toyota Opa выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda Stream. Помимо погибших, известно о троих пострадавших.

Источники РБК в ГИБДД и в территориальном управлении МЧС сообщили, что госпитализированы четверо пострадавших, в том числе ребенок.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, врачи скорой помощи, работники аварийно-спасательных служб. Проводится доследственная проверка, сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.

10 января в Красноярском крае при столкновении двух машин погибли четыре человека, в том числе двое детей. Еще один человек пострадал.