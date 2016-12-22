Пользователи пожаловались на очередной сбой в работе Telegram

В работе мессенджера Telegram вновь произошел сбой. Пользователь из Германии Милан М. подтвердил РБК, что у него не работал сервис. «Telegram был недоступен для меня в течение 15 минут, теперь снова есть соединение», — пояснил он.

Пользователь Telegram из США Катерина также рассказала РБК о сбое. «Мои сообщения не отправлялись, и даже при успешной отправке некоторые слова из сообщений исчезали», — отметила она.

В настоящее время, по их словам, мессенджер ​работает полноценно.

Ранее пользователи Twitter пожаловались на проблему.

По данным сервиса Downdetector, который следит за ра​ботой интернет-сайтов и мессенджеров, сообщения 12 января не отправлялись в 70% случаев, а сервис не подключался в 30% случаев.

Накануне пользователи также жаловались на неполадки в работе мессенджера. В конце декабря прошлого года были зафиксированы сбои в работе Telegram. Тогда основатель мессенджера Павел Дуров объяснил это «сумасшедшим ростом» трафика.