Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера

Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера в сервисе микроблогов Twitter.

По данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов и мессенджеров, сбой в работе сервиса зафиксирован в 13:14 мск. Среди самых частых проблем — подключение к сети (55%) и отправка сообщений (44%).

В России со сбоями сталкиваются пользователи в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Томске, Новосибирске и Кемерово. Также перебои в работе сервиса зафиксированы в Италии, Испании, Германии, Нидерландах, Южной Корее, Великобритании, Сингапуре и на западе США. Официальных сообщений от разработчиков Telegram пока не поступало.



13 сентября 2016 года пользователи Telegram в Европе пожаловались на проблемы с доступом и отправкой сообщений. Крупный сбой в работе мессенджера также произошел в конце мая 2017 года. Тогда при входе на web-версию Telegram появлялось сообщение о DNS-ошибке. 18 и 25 декабря также были зафиксированы сбои в работе Telegram. Основатель мессенджера Павел Дуров объяснил сбои «сумасшедшим ростом» трафика.

