В Омске при взрыве газа обрушилась перегородка стены в квартире дома

В жилом доме в Омске произошел взрыв газа, в результате которого обрушилась внутренняя перегородка стены в одной из квартир, сообщается на сайте главного управления МЧС по Омской области.

«В десятиэтажном негазифицированном доме на улице 2-й Амурский проезд произошел хлопок газового баллона на кухне квартиры на последнем этаже без горения», — говорится в сообщении. Сообщение о хлопке поступило в 16:45 по местному времени (13:45 мск). На месте происшествия работают спасатели. «Ухудшение обстановки не прогнозируется», — добавили в ведомстве.

Для устранения последствий взрыва газа создан оперативный штаб, сообщается на сайте администрации Омска. «По предварительной информации, пострадал один человек. В безопасное место эвакуированы 75 человек», — говорится в сообщении.

По информации источника ТАСС в силовых структурах региона, после взрыва госпитализировали женщину с ожогами и переломом лучевой кости. ​«Угрозы жизни нет, состояние средней степени тяжести», — отметил собеседник агентства.