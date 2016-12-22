В Чили неизвестные с бомбами напали на храмы перед визитом папы римского
Общество, 17:57
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В Чили неизвестные с бомбами напали на храмы перед визитом папы римского
В Чили группа неизвестных, вооруженных самодельными бомбами, совершила серию нападений на католические храмы перед визитом в страну папы римского Франциска, передает агентство Reuters.
Неизвестные в знак протеста против визита понтифика напали на три храма, один из которых расположен в столице страны Сантьяго.
К настоящему моменту о пострадавших не сообщается, однако зданиям были причинены повреждения. На месте нападений были обнаружены записки с угрозами в адрес папы римского.
Визит понтифика в Латинскую Америку запланирован на 15–21 января. За это время он посетит Чили и Перу. Это уже шестой визит папы римского в страны Латинской Америки.